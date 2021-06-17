AFYONKARAHİSAR'DA YOLDA VE TARIM ARAZİSİNDE OLUŞAN YARIK 2 KİLOMETREYE ULAŞTI

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazilerinde sağanak nedeniyle oluşan yarığın ardından bu kez bölgeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan yol üzerinde çökme meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazilerinde sağanak nedeniyle oluşan yarığın ardından bu kez bölgeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan yol üzerinde çökme meydana geldi. İçme suyu şebeke borusunun bulunduğu noktada yaşanan çökme nedeniyle 3 metre çapında 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, Bolvadin Belediyesi ekipleri de çukuru kapatmak için çalışma başlattı. Göçüğün daha önce ortaya çıkan yarıkla ilişkili mi olduğu yoksa içme suyu borusundaki sızıntıdan mı kaynaklandığı araştırılıyor.

Karahisar, Tarım, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR'DA YOLDA VE TARIM ARAZİSİNDE OLUŞAN YARIK 2 KİLOMETREYE ULAŞTI - Son Dakika

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli

Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım

Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok

40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış