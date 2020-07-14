Afyonkarahisar'da yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nazmi Saatçi Mahallesi 589 Sokak'ta bir evden yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı hırsızlık olayı meydana geldi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve KGYS görüntülerini inceledi, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin 16 ACS 570 plakalı otomobille kentten ayrıldığını tespit etti.

Takibe alınan otomobil, 9 gün sonra kentteki bir AVM'nin otoparkında belirlendi. Aynı gün polis ekiplerince uzaktan takibe alınan otomobil, Efeli kavşakta durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda altın bilezik, küpe, yüzük, kolye seti, bileklik, kol saati, kol düğmesi, 220 lira, çok miktarda bozuk para, 4 cep telefonu ve hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen elbiseler ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan Ü.O., A.Ö., A.Ö., F.Ö., T.G., B.K. ve G.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.