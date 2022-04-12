Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı

12.04.2022 11:00

- Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı Erken çiçek açan ağaçlar etkilendi Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı.

- Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı

Erken çiçek açan ağaçlar etkilendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. Şuhut ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.

Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği kentin Şuhut ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek tepelerin beyaza büründüğü Şuhut'ta erken çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.

Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı
Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı
Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı

YORUMLAR
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Karahisar, Şuhut, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika
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