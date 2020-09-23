"Afyonkarahisar'da Yunan Zulmü" isimli kitabın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in destekleriyle, araştırmacı yazar Yusuf İlgar tarafından kaleme alınan "Afyonkarahisar'da Yunan Zulmü" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar Belediyesi, kültürel yayınlarına bir yenisini daha ekledi.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak çok özel bir eseri daha şehre ve tarih dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Zeybek, emeklerinden dolayı İlgar'a teşekkür etti.

Eserde, Yunanlıların işgal döneminde neler yaptığının apaçık ortaya konulduğunu kaydeden Zeybek, "Yunanlar'ın Afyonkarahisar'ın işgal döneminde neler yaptıklarını anlatan güzel bir eser. Neler yaşandığını belgeleriyle ispatlayan bir eser. Okuyucuların bilgilenmeleri açısından gerekli bilgileri vereceğinden şüphem yok." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın her yerinin Yunan zulmüne tanıklık edeceğini vurgulayan İlgar, şöyle devam etti:

"Yunanlılar tarafından yakılan evlerin, dükkanların, cami ve mescitlerin, okulların yanı sıra zorla gasbedilen yiyecek ve içecekler, hayvanların, diğer taraftan ırzına geçilen kızlarımızın, kadınlarımızın sayısı ne kadardır? Bu kadın ve kızlarımızın ise bizce masumiyetleri aşikardır. Çalışmamıza işgal fotoğraflarının büyük bir kısmını temin eden Hasan Tahsin Günek Bey'e içtenlikle şükranlarımı sunarım."