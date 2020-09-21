Afyonkarahisar'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yüz yüze eğitim başladı

-Anasınıfı ve 1'inci sınıflar için ilk ders zili çaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan 382 okulda anasınıfı ve 1'inci sınıflar yüz yüze eğitim ve öğretime başladı.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilk yüz yüze eğitimi, çalan ilk zille birlikte başladı. Afyonkarahisar'da toplam 382 okulda Covid-19'a karşı her türlü sosyal mesafe, hijyen ve maske önlemleri alınarak anasınıfı ve 1'nci sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitimlerine başladı.

Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu'nda, okulun ilk günü anne ve babalar çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul bahçesine alınmayan aileler, çocuklarını öğretmenlere teslim etti. Öğrencilerin okul girişinde Korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü, öğretmenleri tarafından bilgilendirildi. Öğrencileri Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sırayla sınıflara alan öğretmenler, öğrencileri sık sık ellerini yıkamaları ve maskelerini değiştirmeleri konusunda uyardı. Minik öğrenciler ilk kez okullu olmanın heyecanını yaşarken bazı öğrenciler ise annelerini bırakmayarak gözyaşı döktü.