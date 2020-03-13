Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi

YURT genelinde koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri otogara akın edince ciddi yoğunluk yaşandı. Bazı öğrenciler memleketlerine dönüş için bilet bulabilirken, bazıları ise uzun süre beklemelerine rağmen bilet bulamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Afyonkarahisar'da eğitim gören üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otogara akın etti. Öğrenciler memleketlerine bilet almak için saatlerce otobüs firmalarının yazıhanelerinde kuyrukta bekledi. Çoğu öğrenci bilet bulmazken, firmaların internet siteleri kilitlendi.

Otogara akın eden öğrencilerden Ömür Çetinkaya, '3 haftalık tatili fırsat bilerek ailemle buluşmak için Nevşehir'e gideceğim. Tatil süresi boyunca ailemle birlikte memleketimde vakit geçireceğim" dedi.

Tatili memleketinde geçirecek olan öğrencilerden biri olan Kürşat Gürkan, mutluluk ile mutsuzluğu bir arada yaşadığını anlattı. Gürkan, "Koronavirüs nedeniyle 3 haftalık bir tatil verilince ailemin yanına Ankara'ya gidiyorum. Bizim için hem iyi hem kötü bir durum. 3 haftalık tatilin iyi tarafı ailemizi görme fırsatımız olacak ancak kötü olan ise bu süreyi yaz dönemine aktaracaklar. Yaz döneminde de programlarımız sıkışacak. Yaz döneminde stajım var. Ara dönemde 3 hafta tatil güzel oldu ama yaz dönemi sıkıntılı geçecek bizim için" diye konuştu.

YAKLAŞIK 8 BİN ÖĞRENCİ AKIN ETTİ

Afyonkarahisar Otobüs Terminali'nde hizmet veren firma görevlisi Burak Çiçek ise tatil kararının ardından otogardaki bilet satış noktalarında yoğunluk yaşanmaya başladığını söyledi. Çiçek, şöyle konuştu:

"Açıklamanın ardından geçen sürede yaklaşık 3- 4 günlük seferlerimiz yoğunluk nedeniyle dolmuş durumda. Normal seferlerimiz tamamen dolu ancak ihtiyaç halinde ek seferler de koyarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Okulların tatil edilmesi bizim için de sürpriz oldu ve tüm personellerimizi görevlendirerek hizmet vermeye başladık. Afyonkarahisar'da yaklaşık 50 bin öğrenci var ve 8 bin civarında öğrenci kısa sürede terminale akın etti. Bu yoğunluğun birkaç gün daha süreceğini tahmin ediyoruz."