AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyündeki şehitlikte yapılan törene Vali Vekili Mehmet Keklik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kuvvet komutanlıkları temsilcisi komutanlar ile il protokolü ve köylüler katıldı.

Törende Türk Silahlı Kuvvetler Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve önemini, öğretmen Üsteğmen Gülsün Kılıç Akın yaptığı konuşma ile anlattı. Anıtkaya Muhtarı Metiner İdis de konuşmasında, 99 yıl önce ecdadın var olma mücadelesine girdiğini belirtti. Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığına bağlı askerler tarafından tören geçişi yapıldı. Anıtkaya ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, askerlerin geçişi sırasında hem coşkulu bir şekilde alkışladı.

Daha sonra şehitlik ziyaretine geçildi. Protokol üyeleri tarafından şehitliğe karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi. Tören sonrası il protokolü Anıtkaya Muhtarlığını ziyaret etti.