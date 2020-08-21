Afyonkarahisar'da Zafer Kupası heyecanı! Süper Lig ve TFF 1. Lig'den...

Afyonkarahisar'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Göztepe, MKE Ankaragücü ve kamp için kente gelecek olan TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Menemenspor, sezon öncesinde Zafer Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Turnuva, Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan Zafer Stadyumu'nda 25 Ağustos'ta başlayacak.

25 Ağustos Salı günü saat 18.00'de Göztepe ile MKE Ankaragücü karşılaşacak. 26 Ağustos Çarşamba günü ise saat 18.00'de Bursaspor ile Menemenspor mücadele edecek.

Oynanan iki maçta mağlup olan takımlar 28 Ağustos Cuma günü üçüncülük maçına çıkacak. İki galip takım ise 29 Ağustos Cumartesi günü final maçında kupayı almak için karşı karşıya gelecek.