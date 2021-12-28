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Afyonkarahisar'da zincir marketlere yönelik denetim - Son Dakika

Afyonkarahisar'da zincir marketlere yönelik denetim

28.12.2021 18:03

- Afyonkarahisar'da zincir marketlere yönelik denetim Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri kentteki zincir marketlere yönelik denetim yaptı.

- Afyonkarahisar'da zincir marketlere yönelik denetim

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri kentteki zincir marketlere yönelik denetim yaptı. Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde olan fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı denetimlerde bulunan ekipler hem yerel hem de zincir marketleri tek tek dolaştı. Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer'in de katıldığı denetimlerde fahiş fiyat artışlı, gramaj eksikliği, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunuldu. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerine gönderildi.

"Pek çok kez denetimde bulunduk"

Market alışverişleri esnasında vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları adına denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Çelik, "Pek çok kez denetimde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Yerel marketlerimizin vatandaşlarımızın yanında olmasını istiyoruz. Fahiş farkı oluşan ürünler, raf, kasa fiyatları, etiketsiz ürünleri denetledik. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Sümer ise vatandaşa yüksek fiyatlı ürünleri araştırarak kullanın çağrısında bulunurken fiyatı aşırı artan ürünler veya usulsüzlük görüldüğünde ALO 175'e şikayette bulunmalarını istedi.

Afyonkarahisar'da zincir marketlere yönelik denetim
Afyonkarahisar'da zincir marketlere yönelik denetim
Afyonkarahisar'da zincir marketlere yönelik denetim

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Karahisar, Ticaret, Zabıta, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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