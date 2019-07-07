Afyonkarahisar'da zincirleme kaza 4 yaralı
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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza 4 yaralıAFYONKARAHİSAR'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza 4 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir
karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Termal
oteller mevkisinde meydana gelen kazada Lütfullah D.'nin kullandığı 03 DY 558 plakalı otomobil, Bülent A.?nın kullandığı 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkadan gelen 3 araç da kazaya karşıtı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza sonrasında Afyonkarahisar- İzmir karayolunda uzun kuyruk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi sonucu yol trafiğe açıldı.
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