Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Traktör sürücüsü İhsan Ulusoy'un cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle yola devrilen traktör sürücüsü Ulusoy olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüleri ise hafif yaralandı.

İhsan Ulusoy (65) idaresindeki 32 KE 221 plakalı traktör, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 03 ZB 327 plakalı otomobil ile 50 AG 001 plakalı hafif ticari araçla, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolunun 5'inci kilometresi Taşlı bayır mevkisinde çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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