Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 10. kilometresindeki Karahisar Tünelinin içerisinde 6 araç birbirine girdi.



Kazada bir kişi yaralanırken, karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.



Kazada yaralanan kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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