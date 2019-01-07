Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası

47 dakika önce

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 10. kilometresindeki Karahisar Tünelinin içerisinde 6 araç birbirine girdi.

Kazada bir kişi yaralanırken, karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kazada yaralanan kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:52 Kaynak: AA

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