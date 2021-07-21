Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar- Konya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde ki çalışmaları sürüyor.