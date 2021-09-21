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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

21.09.2021 21:25
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Azerbaycan uyruklu İsgender Qasımov (52) idaresindeki 99 VL 938 plakalı iplik yüklü tır, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Opet kavşağında Çağlayan Gürsu yönetimindeki 03 RG 161 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçti.

Hızını alamayan tır, daha sonra Mehmet Balon'un (37) kullandığı üzerindeki 55 PP 309 plakalı traktörün bulunduğu 03 FH 214 plakalı kamyonete (kurtarıcı) çarptı.

Üzerinden traktörü düşen kurtarıcı da sırasıyla kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Çakmak (43) idaresindeki 03 F 1074 plakalı otomobil, İhsan Budak yönetimindeki 34 EFG 698 plakalı kamyonet ve Eren Akkoca'nın kullandığı 35 HE 3862 plakalı otomobile vurdu.

Çarpışmanın etkisiyle tırın 20 ZA 427 plakalı dorsesindeki rulo şeklindeki iplikler yola saçıldı.

Kazada, sürücülerden Mehmet Balon ile Mustafa Çakmak'la otomobilde bulunan Hatice Çakmak (38), Zeynep Çakmak (14) ve Bilal Çakmak (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Isparta ve Dinar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Balon, kaldırıldığı Isparta'daki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Azerbaycan, Karahisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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