Afyonkarahisar'da ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da farklı adreslerden ziynet eşyası hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde farklı tarih ve adreslerde, çerçeveli Cumhuriyet kolyesi, kelepçeli bileklik, baget yüzük, tek taş yüzük, 4 bin lira değerinde tek taş yüzük ve bir çift küpe, 4 ata lira, 7 Cumhuriyet altını, 4 gram altın, 11 çeyrek altın, çocuk küpesi, gerdanlık, kol saati, 2 alyans, bir çift küpe, 20 Euro, 20 Dolar, 870 lira nakit para, 3 yüzük, 2 bin 500 lira değerindeki alyansın çalınması olayları ile ilgili şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.