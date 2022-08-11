Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü

11.08.2022 17:58
Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü

Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı, incelemenin ardından bölgeden götürüldü.

Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı, incelemenin ardından bölgeden götürüldü.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veterinerlik Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisine zorunlu iniş yapan Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı bulunduğu bölgede yetkililer tarafından incelendi.

Ardından vinç yardımıyla düzeltilen uçağın bazı parçaları uzman ekiplerce sökülüp tıra yüklenerek kentten götürüldü.

Öte yandan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulan pilot ve öğrencinin taburcu edildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, dün AKÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yapmış, uçaktaki 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2) Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2)
Kaynak: AA

Araştırma, Karahisar, Cessna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:13:25. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement