Afyonkarahisar'daki 4 gençlik merkezinde EBA sınıfları oluşturuldu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da Eğitim Bilişim Ağı'na, (EBA) girme imkanı olmayan öğrenciler için 4 gençlik merkezinde EBA sınıfları oluşturuldu. Ücretsiz olarak sağlanan bu imkanlardan öğrenciler, sadece kulaklığını ya da bilgisayarını getirerek faydalanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs önlemi olarak uzaktan eğitim modeline geçti. Bu kapsamda eğitimler, internet üzerinden ulaşılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden veriliyor. EBA'ya girmekte sorun yaşayan, girme imkanı olmayan öğrenciler için Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezlerinde bulunan bilgisayar atölyeleri EBA sınıfına dönüştürüldü. Maske, sosyal mesafe ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak, EBA'ya giremeyen öğrenciler gençlik merkezlerinden faydalanabiliyor. Gençlik merkezlerinde gerekli şartlar sağlanarak öğrenciler yanlarında sadece kendi kulaklıklarını veya bilgisayarlarını getirerek eğitimlere katılabiliyor.