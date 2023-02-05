Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (4)

VALİ YİĞİTBAŞI: 4 AĞIR YARALI VAR

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralananları ziyaret etti. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Yiğitbaşı, 06.43 itibarıyla 112'ye gelen ihbarla ekiplerin hızla koordine olarak olay yerine intikal ettiklerini belirtti. Vali Yiğitbaşı, Diyarbakır'dan Bodrum'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün Çay- Dinar kara yolundaki Karavezir- Karabedir rampasında şarampole devrildiğini aktardı. Vali Yiğitbaşı, "İlk bilgilere göre; şu an itibarıyla 8 vefatımız var. Şu an devlet hastanemizdeyiz. Hem yaralılarımızı ziyaret ettik hem başhekimimizden bilgi aldık. Şu an itibariyla burada ağır yaralı, hayati riski taşıyan 3 hastamız var. Bir tanesinin dalağı alındı. Birinin akciğerlerine hava girmesi söz konusu, diren takıldı. 3 hastamız, şu an hayati risk taşıyor. Bir tane de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) bir hastamız da şu an beyin cerrahisi uzmanlarımızca ameliyata alındı. Onun da durumu bir miktar ağır. Ancak inşallah hayati risk taşıyan hastalarımızın, sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyoruz. Bunun dışında da tabii ilk etapta 40 yolcumuz ve 3 mürettebatımız, kayıtlı 40 yolcumuz olduğu bilgisi edinmiştik. Şu anda da yine ağır yaralılarımız çeşitli hastanelere, bölgedeki, hızla yakın hastanelerimize sevk edilmiş hastalarımız oldu. Isparta'ya Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne ve Şehir Hastanesi'ne intikal eden hastalarımız var. İlk etapta Dinar'da, Sandıklı'da, Şuhut'ta ve merkezde vardı. Ancak şu an devlet hastanemizde ve AFSÜ'de hastalarımız tedavilerini devam ettiriyorlar" dedi.