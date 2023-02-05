Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (4)

05.02.2023 14:59

VALİ YİĞİTBAŞI: 4 AĞIR YARALI VARAfyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralananları ziyaret etti.

VALİ YİĞİTBAŞI: 4 AĞIR YARALI VAR

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralananları ziyaret etti. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Yiğitbaşı, 06.43 itibarıyla 112'ye gelen ihbarla ekiplerin hızla koordine olarak olay yerine intikal ettiklerini belirtti. Vali Yiğitbaşı, Diyarbakır'dan Bodrum'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün Çay- Dinar kara yolundaki Karavezir- Karabedir rampasında şarampole devrildiğini aktardı. Vali Yiğitbaşı, "İlk bilgilere göre; şu an itibarıyla 8 vefatımız var. Şu an devlet hastanemizdeyiz. Hem yaralılarımızı ziyaret ettik hem başhekimimizden bilgi aldık. Şu an itibariyla burada ağır yaralı, hayati riski taşıyan 3 hastamız var. Bir tanesinin dalağı alındı. Birinin akciğerlerine hava girmesi söz konusu, diren takıldı. 3 hastamız, şu an hayati risk taşıyor. Bir tane de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) bir hastamız da şu an beyin cerrahisi uzmanlarımızca ameliyata alındı. Onun da durumu bir miktar ağır. Ancak inşallah hayati risk taşıyan hastalarımızın, sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyoruz. Bunun dışında da tabii ilk etapta 40 yolcumuz ve 3 mürettebatımız, kayıtlı 40 yolcumuz olduğu bilgisi edinmiştik. Şu anda da yine ağır yaralılarımız çeşitli hastanelere, bölgedeki, hızla yakın hastanelerimize sevk edilmiş hastalarımız oldu. Isparta'ya Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne ve Şehir Hastanesi'ne intikal eden hastalarımız var. İlk etapta Dinar'da, Sandıklı'da, Şuhut'ta ve merkezde vardı. Ancak şu an devlet hastanemizde ve AFSÜ'de hastalarımız tedavilerini devam ettiriyorlar" dedi.

7'SİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, BİRİ NETLİK KAZANMADI?Ölenlerden 7'sinin kimliğinin belirlendiğini aktaran Vali Yiğitbaşı, "Diğer hastalarımızın ufak tefek yaralarla şifa bulmasını diliyoruz. Bunun dışında da tabii şu an Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış durumda. Onlar, Dinar Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerini şu an tamamladı. Vefat eden vatandaşlarımızın kimlik bilgileri de şu an itibarıyla tamamlanmış durumda. Bir vatandaşımızın kimlik bilgileri henüz netlik kazanmadı. Onun dışında hemen hemen tamamı netlik kazandı ve ailelerine bilgileri verildi. Üzücü bir durum gerçekten. Tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da umuyoruz acil şifalar diliyoruz. Hepimize de geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
8 kişinin öldüğü kazayla ilgili Vali Yiğitbaşı'dan açıklama: 'Kaza şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü' 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili Vali Yiğitbaşı'dan açıklama: 'Kaza şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü' AFYONKARAHİSAR'DAKİ 8 ÖLÜMLÜ KAZAYA İLİŞKİN KKONUŞAN VALİ YİĞİTBAŞI: AĞIR YARALI 4 HASTAMIZ VAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ 8 ÖLÜMLÜ KAZAYA İLİŞKİN KKONUŞAN VALİ YİĞİTBAŞI: AĞIR YARALI 4 HASTAMIZ VAR Afyonkarahisar'da 8 kişiye mezar olan otobüsten yaralı çıkarılan yolcu: Bir baktım uçuyoruz Afyonkarahisar'da 8 kişiye mezar olan otobüsten yaralı çıkarılan yolcu: Bir baktım uçuyoruz

Kübra Güran Yiğitbaşı, Devlet Hastanesi, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 AK Partili Turan, EYT ile ilgili müjdeyi verdi: Salı ya da çarşamba akşamı biter diye düşünüyorum
14:34 Son Dakika! İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı: Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
14:15 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi öldü, 66 kişi yaralandı
14:13 Ünlü oyuncu Canan Ergüder Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu
14:05 Beşiktaşlı yıldızın logosuz formayla sahaya çıkması büyük tartışma yaratmıştı! Nedeni ortaya çıktı
13:49 Nikah şahidi olan Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme: Çocuk sayınıza karışmıyoruz
13:28 Dallarını keseceği ağaçtan düşen adam, hayatını kaybetti! Kahreden anlar kamerada
12:38 Ormanlık alanda kayboldu, bulan ekiplere ilk sözü "Kusura bakmayın" oldu
12:50 Son Dakika: Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
12:13 155 metrelik ABD savaş gemisinde dikkat çeken bayrak detayı: Bu mesaj ne ve kime?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2023 15:29:10. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement