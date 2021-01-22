Afyonkarahisar'daki Anadolu yaban koyunlarına yemleme çalışması yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kumalar Dağı kırsalındaki Anadolu yaban koyunlarına yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kumalar Dağı'ndaki iki farklı noktaya Anadolu yaban koyunları için kuru yonca ve buğday bıraktı.

Bölge Müdürü Şahin Çılgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki Anadolu yaban koyunlarını sürekli gözlemlediklerini ve takip ettiklerini söyledi.

Kış şartlarına dikkat çeken Çılgın, "Bu yıl Afyonkarahisar genelinde yaklaşık 15 bin kilogram yemleme çalışması yapmayı planlıyoruz. Ağırlıklı olarak da bu bölgeyi kullanacağız. Çünkü bu koyunları bu bölgede tutundurmak istiyoruz. Yaban koyunları yaban hayatına önemli bir değer katacak. Bugün buraya 400 kilogram kuru yonca ve yem bıraktık. Bu yıl içinde bu bölgeye 5 bin kilogram yem bırakmayı hedefliyoruz. Kar yağışı fazla olursa, yemleme çalışmalarımızı arttıracağız." ifadesini kullandı.