Afyonkarahisar'daki basın mensuplarına Ayasofya sürprizi - Son Dakika

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında, şehirde görev yapan basın mensupları Ayasofya'ya gidecek.

Afyonkarahisar'da çalışan basın mensupları, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne gidecek. Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağı 24 Temmuz'un Basın Bayramı'na rastlamasının tevafuk olduğuna dikkat çeken basın mensupları, bu tarihi ana tanıklık edecek olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade ederek Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

"Basınımızın talebini geri çevirmedik"

Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Ayasofya, 86 yıl aradan sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami oldu. 24 Temmuz Cuma günü kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak. Ayasofya'da tarihi anlar yaşanacak. Bu tarihi anlara şahitlik etmek için Valimiz Gökmen Çiçek ile birlikte ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın talebini geri çevirmedik. Tüm basınımızı organizasyona davet ettik. 24 Temmuz Basın Bayramı'nda sürpriz yaparak kendilerini İstanbul'a göndereceğiz. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR