Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu
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Afyonkarahisar'daki berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor.

Afyonkarahisar'daki berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu, System.String[]
Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram dolayısıyla tüm berberler sabaha kadar açık kalacak

Kurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'da özellikle il merkezindeki berber ve kuaförler hayli yoğun. Saatler öncesinden sıra alan vatandaşlar bayram tıraşını olabilmek için kuyrukta bekliyor. Erkek kuaförü Suat Uygun, bayram nedeniyle bugün sabaha kadar açık olacaklarını belirterek müşterilerin saatler öncesinden gelerek sıra beklediklerini söyledi. Uygun, bayram arifesinde sabahın erken saatlerinden bu yana yaklaşık 100 kişiyi tıraş ettiklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
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