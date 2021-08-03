Afyonkarahisar'daki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bıçaklı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.S, üzerindeki bıçakla Ü.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ü.A, ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli R.S. ile olaya karıştığı ileri sürülen A.T.F. ve M.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçaklı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.