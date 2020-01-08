Afyonkarahisar'daki bir otel müşterilerine yöresel ürünleri tattırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki bir otel müşterilerine yöresel ürünleri tattırıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki bir otel müşterilerine yöresel ürünleri tattırıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Hüdai Kaplıcaları'ndaki bir termal otel tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında otel müşterilerine yöreye özgü ürünlerin tanıtılması amacıyla yöresel ürünler ile kahvaltı ve akşam yemeği sunuluyor.

Afyonkarahisar'daki bir otel müşterilerine yöresel ürünleri tattırıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Hüdai Kaplıcaları'ndaki bir termal otel tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında otel müşterilerine yöreye özgü ürünlerin tanıtılması amacıyla yöresel ürünler ile kahvaltı ve akşam yemeği sunuluyor.

Otel tarafından müşterilerine sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinde yöreye özgü, haşhaş, sucuk, katmer, bükme, leblebi, patatesli ekmek, kaymak, patates gibi ürünler ikram ediliyor.

Ayrıca müşterilerine israfın önüne geçilmesi adına çeşitli etkinlikler sunulurken, otel yönetimi, müşterilerinin tabaklarında kalan gıdaları da sokak hayvanlarına verdiklerini belirterek, müşterilerinden tabaklarının içine kürdan ve peçete atmamaları konusunda masalara koydukları ilanlar ile bilgilendirme yapıyor.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) ve Park Otel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki yöresel lezzetleri dünyaya tanıtma fırsatının doğduğunu ifade etti.

"Yöresel ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz"

Sandıklı ilçesi olarak ve otel olarak bölgedeki yöresel ürenleri açık büfe standartlarının dışına çıkarak misafirlerin beğenisine sunduklarını belirten Yavuz, misafirlerden olumlu yorumlar almaya başladıklarını belirtti.

Müşterilerine organik ürünleri tattırmaya gayret ettiklerine vurgu yapan Yavuz, "Kahvaltılarda katmer, patatesli ekmek, kaymak, haşhaş çeşitleri sarı, beyaz, siyah haşhaşın lezzet kattığı diğer ürünlerle harmanlayarak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. 'Her atılan tabağın, bir kaşık pilavın dışarıda binlerce insanın, köprü altında yatan çocukların ihtiyacı olduğunu' düşünerek gün içersinde buna benzer sosyal sorumluluk projesi kapsamında birçok eylem planlıyoruz. Sadece aç olan insanlarımızı düşünmüyoruz. Kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan ve aç olan sokak hayvanları için de misafirlerimizin tabağında kalan yemekleri biriktirerek sokak hayvanlarına verilmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yöresel ürünleri tatma fırsatı bulan otel müşterilerinden Pınar Tigiz, uygulamayı beğendiğini ve yöresel ürünleri tatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Sandıklı, Sabah, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
21:38 Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı - Son Dakika
21:38 Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
21:36 Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
21:35 FLAŞ - Son Dakika
21:35 METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI - Son Dakika
21:33 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 21:38:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'daki bir otel müşterilerine yöresel ürünleri tattırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]