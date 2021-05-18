Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın (1) - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Enerji üretiminde kullanılacak ham maddeleri saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, tesis çalışanları da destek verdi.

Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.

- Afyonkarahisar