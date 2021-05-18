Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın (1) - Son Dakika
Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın (1)
18.05.2021 16:57
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinin bahçesinde yangın çıktı.
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Enerji üretiminde kullanılacak ham maddeleri saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, tesis çalışanları da destek verdi.
Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.
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18.05.2021 17:20:00. #1.12#
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