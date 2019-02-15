Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki Cinayet

Afyonkarahisar'daki Cinayet

25 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, boşandığı kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan ve katıldığı televizyon programı sonrası zanlı olarak gözaltına alınan kadın ile kızı adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki Cinayet, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, boşandığı kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan ve katıldığı televizyon programı sonrası zanlı olarak gözaltına alınan kadın ile kızı adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine getirilen Kıymet A. ve kızı G.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın ve kızı, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından anne ve kızına, Sultandağı ilçesindeki evlerinde tatbikat yaptırıldı.

Bu sırada, olay yerine gelen G.A'nın bazı okul arkadaşları ağladı.

Sultandağı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet A, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu.

Akbıyık'ın bulunması için çalışmalar sürerken, çiftin küçük kızı A.A. (14), dün emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü iddia etmişti.

Bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen Kıymet A. ve kızı G.A, program sonrası polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İlçe emniyet amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, ailenin yaşadığı ev ve arkasındaki tandırda arama yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:01 Kaynak: AA

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