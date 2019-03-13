Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki Cinayet

Afyonkarahisar'daki Cinayet

17 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçede işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki Cinayet, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçede işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetin ardından gözaltına alınan İ.S'nin evinde arama yaptı.

Aramada, Yaşar Dinler'in (56) öldürülmesinde kullanılan tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde, 4 Mart'ta bahçesine ağaç budamak için giden Yaşar Dinler, sırtından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmuş, cinayetle ilgili şüpheli İ.S, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Jandarma, Çay, Afyon, Güncel
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