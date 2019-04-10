Afyonkarahisar'daki Cinayet

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesine bağlı Yumruca köyünde, yaşlı babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Manisa
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Yumruca köyünde yaşanan olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan M. Yüce'nin, ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi.
Zanlı M. Yüce'nin, ifadesinde, cinayette kullandığı av tüfeğini 3 parçaya ayırarak bir çuvala koyduğunu ve köydeki boş bir evin samanlığına sakladığını, fişekleri de evin yakınındaki çöp tenekesine attığını söylediği öğrenildi.
Sandıklı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, zanlının ifadesinde belirttiği yerlerde yaptığı aramada, cinayette kullanılan av tüfeğini ve boş fişekleri buldu.
Jandarmadaki ifadesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M. Yüce, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Yumruca köyündeki evinde ailesiyle yaşayan İsa Yüce (65), yatak odasında silahla başından vurulmuş halde bulunmuş, yapılan incelemenin ardından jandarma ekipleri, yaşlı adamın oğlu M. Yüce'yi gözaltına almıştı.