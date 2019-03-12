Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki Cinayette Komşuya Yeniden Gözaltı

Afyonkarahisar'daki Cinayette Komşuya Yeniden Gözaltı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'i (56) öldürdüğünden şüphelenilen komşusu İ.S. (78), ikinci kez gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'daki Cinayette Komşuya Yeniden Gözaltı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'i (56) öldürdüğünden şüphelenilen komşusu İ.S. (78), ikinci kez gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren İ.S., adliyeye sevk edildi.

Çay'a bağlı Akkonak köyünde oturan Yaşar Dinler, 2 Mart'ta, ağaç budamak için köyün dışındaki bahçesine gitti. Ertesi sabah bahçeye giden köylüler, Dinler'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sırtından ateşli silahla vurulduğu anlaşılan Dinler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, komşusu İ.S.'yi gözaltına aldı. Yaşar Dinler ile husumetli oldukları öne sürülen İ.S., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, elde ettiği yeni bilgiler doğrultusunda İ.S.'yi tekrar gözaltına aldı. Jandarmada ifade veren İ.S., Çay Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:18 Kaynak: DHA

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