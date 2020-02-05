Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı

6 saat önce

Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı (2)'GÜÇLÜ BİR ALKALİK ÇÖZELTİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR'Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında yanığa neden olan şeyin 'alkali' özellikte madde olduğunun belirlenmesine ilişkin rapor,...

Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı (2)

'GÜÇLÜ BİR ALKALİK ÇÖZELTİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR'

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında yanığa neden olan şeyin 'alkali' özellikte madde olduğunun belirlenmesine ilişkin rapor, Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi tarafından açıklandı. Kimya Mühendisleri Odası Antalya İl Temsilciliği 2'nci Başkanı Celal Güzelyürek, raporda 12-13 aralığında 'alkali' özellikte madde tespit edildiğinin kaydedildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir maddenin PH parametresi, 0 ile 14 arasında ölçülür. Alınan numunelerdeki parametrenin 12-13 aralığında olması, güçlü bir alkalik çözelti olduğunu gösteriyor. Basit olarak ifade edersek anlamı şudur. Çocuklar okul bahçesinde oynarken sulu ortamda ayaklarının, vücutlarının temas ettiği madde, alkalik bir madde. Bu çözelti nedir onu bilemeyiz. Bu yükseklikte alkaliteye sahip çözeltinin konsantrasyonununa ve cilde temas süresine bağlı olmak üzere yanık oluşur, tahriş eder. Bu madde kendiliğinden oluşmaz, bir şekilde oraya dökülmüş veya getirilmiş olabilir."

Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı

Refik Saydam, Ankara, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:13 Kaynak: DHA
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