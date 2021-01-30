Afyonkarahisar'daki "Damlalı Boğazı"nda kar güzelliği - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Damlalı Boğazı'nda, kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.

Sincanlı Ovasının ortasındaki 1400 rakıma sahip Damlalı Boğazı, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunu birbirine bağlayan güzergahta yer alıyor.

Çiğiltepe Yaylası ile Akpınar Yaylasını ikiye bölen Damlalı, kış aylarında kar yağışı sonrası sürücülere zor anlar yaşatmasıyla da dikkati çekiyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajlar da bulunan D-650 kara yolundaki boğazı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi.

Her gün yüzlerce aracın geçtiği Damlalı Boğazı, etrafındaki çam ağaçları ve görsel manzarasıyla da doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına kartpostallık güzellikler sunuyor.