Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, Irak uyruklu 5 zanlı ile Suriye uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, 5'i Irak uyruklu, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 7 zanlı gözaltına alınmıştı.