Afyonkarahisar'daki düğünlerde "kamu izlem görevlisi" gözlemci olarak bulunacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerde, kamu görevlilerinin gözlemci olarak bulundurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda alınan karar gereği; koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü yerleşim yerlerinde yapılacak düğün törenlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımının aktif olarak kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla kamu kurumunlarında görev yapan personellerin "Kamu izlem görevlisi" olarak görevlendirildiği bildirildi.

Kararlara uymayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği kaydedilen açıklamada, "Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk ceza kanununun 195 maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.