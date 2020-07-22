Afyonkarahisar'daki Eğret Kervansarayı'nda izinsiz tamirat - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki Eğret Kervansarayı'nda izinsiz tamirat

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Anıtkaya köyündeki 14'üncü yüzyıldan kalma Eğret Kervansarayı'nda izinsiz yapıldığı tespit edilen usule aykırı tamiratla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'daki Eğret Kervansarayı'nda izinsiz tamirat, System.String[]

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Anıtkaya köyündeki 14'üncü yüzyıldan kalma Eğret Kervansarayı'nda izinsiz yapıldığı tespit edilen usule aykırı tamiratla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Valiliğinin talimatı doğrultusunda Eğret Kervansarayı'nda usulsüz tamirat yapıldığı iddialarının Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendiği kaydedildi.

Kervansarayda izinsiz ve usule aykırı tamirat yapıldığının belirlendiği vurgulanan açıklamada, "Kervansarayın giriş kısmında yer alan merdivenlerin granitle kaplandığı ve yığma olan taş duvar kısmının ise çimento ile sıvandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü bilgilendirilmiş olup, söz konusu izinsiz uygulamayı yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadesine yer verildi.

Eğret (Anıtkaya) Kervansarayı'nın Germiyanoğlu Süleyman Bey tarafından 14'üncü yüzyılın sonunda yaptırıldığı biliniyor.

Anıtkaya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 09:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki Eğret Kervansarayı'nda izinsiz tamirat - Son Dakika
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