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Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı

25.11.2021 15:24
Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Burdur'da örgütün "emniyet kadın mahrem" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen G.Ş. hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, zanlıyı Burdur'daki adresinde gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'a getirilen G.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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