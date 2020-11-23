Afyonkarahisar'daki iki grubun kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki iki grubun kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı

23.11.2020 21:43
Afyonkarahisar'daki iki grubun kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İnce Harman Sokak'ta 21 Kasım'da yaşanan olayda yaralanan Hurşit Y, Hüseyin Y, Celalettin K, Osman Y, İbrahim G, Ali Ulvi Y. ve Aytekin Y. hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hurşit Y, Hüseyin Y. ve Celalettin K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay

Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak'ta 21 Kasım'da yaşanan olayda, Celalettin K, Hurşit Y. ve Hüseyin Y. ile Osman Yağcı, İbrahim G, Ali Ulvi Y, Aytekin Y. ve Osman Y. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda 8 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Yağcı hayatını kaybetmişti.

Ali Ulvi, Polis, Kasım, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki iki grubun kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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