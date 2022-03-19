Afyonkarahisar'daki işletme devlet desteğiyle balık ihracatını artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'daki işletme devlet desteğiyle balık ihracatını artırdı

19.03.2022 11:07
Afyonkarahisar'daki işletme devlet desteğiyle balık ihracatını artırdı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde faaliyet gösteren balık üretim tesisi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) ile aldığı destek sayesinde alabalık ihracatını artırdı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde faaliyet gösteren balık üretim tesisi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) ile aldığı destek sayesinde alabalık ihracatını artırdı.

İlçede 1960'ta kurulan tesiste, yılda 1500 ton alabalık üretiliyor. Meşe odununda tütsülenen alabalıklar, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, balıkların taze ve dondurulmuş olarak yurt dışına gönderildiğini söyledi.

İşletmeye gereken desteğin verildiğini belirten Acar, "Bu tesise Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesinden yaklaşık 800 bin lira destek verdik. Onun dışında yine yetiştiricilik desteği olarak geçen yılın rakamlarıyla 75-80 bin lira civarında yetiştiricilik desteği oldu." dedi.

İşletmenin Afyonkarahisar'daki büyük tesislerden biri olduğuna dikkati çeken Acar, "Tesisin yıllık yaklaşık 2 milyon avro ihracatı var. Ülke tarımına bu şekilde katkıda bulunuyor. Tesiste hem dondurulmuş hem füme balık işleniyor. İlerleyen dönemlerde butik tesislerin artmasıyla balıkçılık anlamında da ismimizi duyuracağız. Bu şekilde balıkçılık ihracatıyla hem ülke hem de Afyonkarahisar ekonomisine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Destekle ürün çeşitliliği ve ihracatımızı artırdık"

İşletmenin sahibi Beyazıt Uluturhan da tesisin 62 yıl önce babası tarafından kurulduğunu dile getirdi.

İkinci kuşak olarak üretime devam ettiğini anlatan Uluturhan, şu anda 3 çiftlikte balık yetiştirdiklerini kaydetti.

Uluturhan, 1990'a kadar işleri babasıyla yürüttüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Babamı trafik kazasında kaybedince işin başına geçtim. Balık işleme fabrikası kurduk. Hollanda, Almanya, Avusturya ve Singapur gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. 50 işçi istihdam ediyoruz. Ülkenin ekonomisine katkı sağlıyoruz. İşletmede işlenen 1,5 ton balığın bir kısmı füme, bir kısmı taze donmuş fileto şeklinde ihraç ediliyor. Aldığımız destek 2020 yılında makine, ekipman ve balık işleme tesisinin büyütülmesinde kullanıldı. 2020'de ihracatımız 900 bin avro civarındaydı, 2021'de 1,5 milyon avro kazanç edildi. Destekle ürün çeşitliliği ve ihracatımızı artırdık."

Yurt içinde askeriye, okullar ve cezaevlerine de balık gönderdiklerine işaret eden Uluturhan, soğuk ve temiz suda kaliteli üretim yaptıklarını söyledi.

Balığın lezzetinin suyun çok kaliteli olmasından kaynaklandığının altını çizen Uluturhan, " Rusya'dan da somon ağırlıklı talep var. Lisans için başvurduk. Lisans çıktığında hedefimizde Rusya da var." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da tarım masaya yatırıldı Kastamonu'da tarım masaya yatırıldı

Togo Cumhuriyeti, İbrahim Acar, Karahisar, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki işletme devlet desteğiyle balık ihracatını artırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:05 Bangladeşli Sümeyye pencere koluna asılı halde bulundu, yanaklarında tırnak izi vardı: Kocası serbest!
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki işletme devlet desteğiyle balık ihracatını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement