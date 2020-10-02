Afyonkarahisar'daki Karabağlılardan Azeri soydaşlarına destek - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesine yaklaşık 620 yıl önce Dağlık Karabağ 'dan göç edenlerin torunları, Azerbaycan sınırına saldıran Ermenistan 'ı kınadı. Dağlık Karabağ göçmeni Türkler, Azerbaycan'a her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Dağlık Karabağ bölgesinden bir grup göçmen, 1400'lü yıllarda Türkiye'ye göç etti. 1600'lü yıllarda Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine yerleşen ve burada köy kuran göçmenler, memleketlerine duydukları özlemi ise köye ismini vererek gösterdi. Kendilerine 'Dağlık Karabağ Türkleri' diyen göçmenler, o dönem kurdukları köylerine de 'Büyükkarabağ' adını verdi. Daha sonra nüfusu çoğalan Türklerin bölgedeki yerleşim yerleri de büyüdü. Bunun üzerine bölgede Büyükkarabağ'ın yanı sıra Ortakarabağ, Derekarabağ ve Yenikarabağ de köyleri kuruldu. 620 yıl önce göç edenlerin torunları Türkler, şimdi bu bölgelerde yaşamayı sürdürüyor. Tamamı Türk vatandaşı olan köy halkı, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına yaptığı saldırıları kınadı.

Köy halkından Ceylan Kemik, "Atalarımız, 1400'lü yıllarda Dağlık Karabağ'dan Türkiye'ye göç etmiş. Daha sonraları atalarımız 1600'lü yıllarda Bolvadin'e gelmiş. Dağlık Karabağ bizim ata yurdumuzdur. Oradakiler bizim soydaşlarımız. Ermeni, İran Rusya , ABD ateşle oynuyor. 'Büyük Ermenistan' hayali inşallah suya düşecektir. Buradan Azerbaycan silahlı kuvvetlerine başarı diliyorum, Allah'ım muzaffer eylesin en kısa zamanda tüm Karabağ'ı almasını temenni ediyoruz. Burada hep beraber Ermenistan'ı ve onları kışkırtanları da şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan'da ölen sivillerimize, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz; geride kalanlara sağlık ve sıhhat diliyoruz. Biz Azeri soydaşlarımızın her türlü yanındayız. Silahla canla bedenle gönülle onlar bizim bir parçamızdır" dedi.

Büyükkarabağ köyünün muhtarı Mehmet Öztürk de "Ermeni işgalinden dolayı Büyükkarabağ halkı olarak Azerbaycan'daki kardeşlerimize sonsuz desteklerimizi ve maddi manevi yardıma hazırız" diye konuştu.

- Afyonkarahisar