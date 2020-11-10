Kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu - Son Dakika

Kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu

10.11.2020 18:39

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür haber alınamayan çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür haber alınamayan çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pınarlı köyünde hayvan otlatan Abdullah Korkmaz, köy girişine 500 metre mesafedeki kullanılmayan su kuyusundan koku gelmesi üzerine durumu muhtara bildirdi.

Köy muhtarı Kemal Yıldırım'ın haber vermesi üzerine belirtilen kuyuya gelen jandarma ekipleri, kayıp oldukları bildirilen Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal (64) çiftinin cesetleriyle karşılaştı.

Çiftin cesetleri olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhtar Yıldırım, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin üzerleri taşla kapatılan cesetleri kuyudan çıkardığını söyledi. Yıldırım, "Taşlar kaldırıldığında cesetlerin ayaklarını ilk gördüğümde aynı zamanda komşumuz olan Cevdet Uysal'ı pantolonundan teşhis ettim." diye konuştu.

Olay

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet Uysal (66) ile eşi Zeliha Uysal'dan (64) haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp müracaatı yapmış, jandarma ile AFAD ekipleri köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.

Kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu
Kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu
Kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu
Kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu

Jandarma, Pınarlı, Dinar, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu - Son Dakika


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