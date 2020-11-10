Kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu - Son Dakika

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet Uysal (66) ile eşi Zeliha Uysal'dan (64) haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp müracaatı yapmış, jandarma ile AFAD ekipleri köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.

Muhtar Yıldırım, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin üzerleri taşla kapatılan cesetleri kuyudan çıkardığını söyledi. Yıldırım, "Taşlar kaldırıldığında cesetlerin ayaklarını ilk gördüğümde aynı zamanda komşumuz olan Cevdet Uysal'ı pantolonundan teşhis ettim." diye konuştu.

Çiftin cesetleri olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Kemal Yıldırım 'ın haber vermesi üzerine belirtilen kuyuya gelen jandarma ekipleri, kayıp oldukları bildirilen Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal (64) çiftinin cesetleriyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, Pınarlı köyünde hayvan otlatan Abdullah Korkmaz, köy girişine 500 metre mesafedeki kullanılmayan su kuyusundan koku gelmesi üzerine durumu muhtara bildirdi.

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