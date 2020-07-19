Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan 2 kişinin tedavileri sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan 2 kişinin tedavileri sürüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan ve hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan ve hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.


Kaza, sabaha karşı Sandıklı- Hocalar karayolunun 13. kilometresi Baştepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Aksoy (36) yönetimindeki 03 SH 991 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebeple KONTROLDEN ÇIKARAK yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Aksoy ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Bahçin'i (38) ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Aksoy ve Bahçin yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Hocalar, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan 2 kişinin tedavileri sürüyor - Son Dakika
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