Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

58 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede kaldırılan kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar- Denizli karayolu Dinar ilçesi istikametinde yaşandı. Kazada, yaralanan 1'i ağır 3 kişi bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Olayda, ağır yaralı olarak kurtulan hastaneye kaldırılan Ayten B.'nin yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan kazadaki diğer yaralılardan Salim B. ve Dede Cüneyt Y.'nin ise, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Dinar, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selin Ciğerci, kalça dansı performansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı
İBB'nin kadın şoför ilanına erkeklerden büyük ilgi: 10 kadın şoför ilanına 540 erkek başvurdu Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 23:12:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]