Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü var - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü var

22.07.2023 18:22

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da mevsimlik işçileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda işçi yaralandı.

AĞAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerine taşıyan minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole girip ağaçlara çarpıp devrildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Karahisar, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü var - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Van'da Kuran kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu sokak köpeğinin saldırısına uğradı
17:26 Van'da 9 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı
17:13 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
17:09 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
17:03 Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü var
17:03 Messi'nin frikik golüyle Inter Miami galibiyeti getirdi
17:01 Afyonkarahisar'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:59 Spor dünyası bu kareyi konuşuyor! Messi ve LeBron James'in kucaklaşması ABD'yi salladı
16:53 CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı
16:52 Kanserle mücadele eden Tanyeli'ye ünlü sunucudan skandal soru: Mezar yeri aldın mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 18:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement