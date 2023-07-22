Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü var

Afyonkarahisar'da mevsimlik işçileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda işçi yaralandı.

AĞAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerine taşıyan minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole girip ağaçlara çarpıp devrildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı.