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Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi yaralandı

8 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü ve patates yüklü TIR'ın devrilmesiyle meydana gelen kazalarda, toplam 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi yaralandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü ve patates yüklü TIR'ın devrilmesiyle meydana gelen kazalarda, toplam 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki ilk kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kadir Çalışkan yönetimindeki 03 PS 933 plakalı, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otobüs muavini Erdal Abat ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

PATATES YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

İkinci kaza da aynı saatlerde Afyonkarahisar- İzmir Çevre Yolu, Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 38 TT 710 plakalı patates yüklü TIR, yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. TIR, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. TIR sürücüsünün yaralandığı kazada, binlerce çuval patates yola saçıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra sürücü ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazalar nedeniyle Afyonkarahisar- İzmir karayolunda yaklaşık 2 saat trafik kontrollü verildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:52 Kaynak: DHA
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