Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor

02.04.2021 11:35
Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor, System.String[]

AFYONKARAHİSAR Ağaç İşleri Oda Başkanı Suat Diler, mobilya ve aksesuar sektöründe hizmet veren esnafın yaşadığı sıkıntıları anlattı.

AFYONKARAHİSAR Ağaç İşleri Oda Başkanı Suat Diler, mobilya ve aksesuar sektöründe hizmet veren esnafın yaşadığı sıkıntıları anlattı. Diler, özellikle pandemi dönemiyle birlikte malzeme temininde çok zorlandıklarını belirterek, fahiş fiyatlara karaborsadan malzeme temin etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kentte mobilya ve hırdavat sektöründe faaliyet gösteren esnafın ortak sıkıntısı ham madde temini, fiyatların artması ve zamları müşteriye yansıtamamak. Özellikle pandemi döneminin etkisi, doların artması ve ham maddede dışa bağımlılıktan dolayı yaşanan sıkıntıları anlatan Afyonkarahisar Ağaç İşleri Oda Başkanı Suat Diler, fiyatların sabitlenmesini istedi.

'ÇOK FAHİŞ FİYATLARA KARABORSA OLARAK MALZEME TEMİN EDİYORUZ'Fahiş fiyatlarda karaborsadan malzeme temin ettiklerini belirterek, ham maddeyle ilgili çok büyük sıkıntıları olduğunu kaydeden Diler, "Esnafımız ham maddeyi temin edemediğinden dolayı, almış olduğu siparişleri yerine getiremiyor. Üretici firmalar pandemiden dolayı yeterli miktarda çalışamadıklarını ifade ediyor. O yüzden malzemede çok büyük sıkıntı var. Hem malzeme bulunmuyor, ham maddeyi temin etmekte zorluk yaşıyoruz, hem de çok fahiş fiyatlara karaborsa olarak malzeme temin ediyoruz. Büyük firmaların yurt dışından gelen kimyasal ham maddelerin temin edilemediğini ifade ettiklerini biliyoruz. O yüzden yurt dışına bağlı sıkıntılar olduğunu da biliyoruz" dedi.'HAMMADDE FİYATLARI YABANCILARIN ELİNDE'Yaklaşık 27 yıldır hırdavat ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Ahmet Yeşilırmak, ham madde fiyatlarının yabancıların elinde olduğunu aktarırken, "Pandemide açıkça söylemek gerekirse, yaklaşık 27 yıllık esnaflık hayatımızda görmediğimiz sıkıntıları yaşamaya başladık. Tabii bunun sebepleri de üretimde meydana gelen aksamalar, yurt içinde, yurt dışında, özellikle ham madde teminindeki sıkıtılar, ülke olarak maalesef biz hemen hemen hiçbir ham maddeyi tedarik eden üreten bir ülke konumunda değiliz. Bundan dolayı da tamamen yabancıların elinde ham madde fiyatları, onlar da istedikleri şekilde fiyatları yükseltebiliyor. Fabrikası olan, imalathanesi olan tüm üreticiler de bu fiyatlardan almak zorunda. Ham maddeyi temin edemediği zaman ne ekibinin, ne makinesinin, ne fabrikasının hiçbir anlamı yok zaten. Bütün bu artışlar tabii bizim hitap ettiğimiz sanayideki esnaf arkadaşlarımız, sanatkar arkadaşlarımız, aynı şekilde fiyatlara yansıtamıyor. Piyasa şartları malum, onlar büyük bir sıkıntıya düşüyor, biz satış olarak gerek teminde gerekse tahsilatlarımızda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda böyle bir durum var" diye konuştu. Dolardaki artış ve azalışların ham madde fiyatlarını önemli ölçüde etkilediğine değinen Yeşilırmak, "10 dolarlık bir ürün net olarak şu anda kısa bir süre içinde 20 dolara çıkmış durumda. Doların yüzde 3-5 düşmesi sadece kurdaki kadar bir indirim getirebilir. Onun dışında indirim sağlamıyor" dedi.'BÜTÜN AKSESUARLARDA SIKINTI YAŞIYORUZ'Mobilya ustası Metin Karadirek, yaklaşık 5 aydır, ham maddede sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, "Aradığımız malzemelerde, MDF'de olsun, ahşap üründe olsun, benim çalışma alanım çift yönlü olduğu için sert ağaçlarda tedariki çok zorlanıyorum. Çünkü sert ağaçlar, genelde dışarıya göndermeye başladılar Türkiye'de. MDF'de de aynı konuyu yaşıyoruz. Mesela MDF'de, istediğimiz zaman istediğimiz ürünleri bulamıyoruz. Gün veriyorlar, bekliyoruz. Yani artık bu ham maddeden mi kaynaklanıyor, gidiyor zannedersem, Türkiye'de de bizim bu sektörde bayağı sıkıntı var" diye konuştu.Mobilya sektöründe son üst düzey işlem olarak bilinen boyama işlemlerini yapan boya ustası Haydar Kaplan, sektörde özellikle malzeme tedariki konusunda sıkıntı çektiklerini kaydederek, "Malzeme bulmakta çok büyük sıkıntılarımız var. Yani geçen ay aldığımız boyayı bu ay almakta çok zorlanıyoruz. En az yüzde 10 gibi, yüzde 15 gibi bir fiyat farkı çıkıyor karşımıza. Biz de bunu müşteriye yansıtmakta çok zorlanıyoruz" dedi.Yaklaşık 17 yıldır mobilya imalatı yaptıklarını belirten mobilya ustası Zafer Yardımcı, malzemenin aşırı zamlanmasının sektörde yaşadıkları en büyük sıkıntılar olduğunu anlattı.

1980 yılından bu yana orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Nuri Çağlayan da hammadde sektörünün birkaç firma elinde tekelleştiğini kaydetti.


- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor
Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor
Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor
Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor
Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor
Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor
Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor

Karahisar, Türkiye, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'daki mobilya sektörü ham madde temininde zorlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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