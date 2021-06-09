AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarına doğru

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 12-13 Haziran'da Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençler, Balkan Motosiklet Birliği ve Türkiye Motokros Şampiyonalarının "Güvenli ülke Türkiye" sloganıyla düzenleneceğini söyledi.

Akülke, yarışların yapılacağı alanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Doğu Avrupa, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarının "Güvenli ülke Türkiye" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirten Akülke, "Altı yıl önceki ilk heyecanı yaşıyoruz. 1,5 yıldır hem organizasyonu hem yarışları hem de normalleşmeyi özlemiştik. İnşallah organizasyonlar normalleşmenin ilk göstergesi olur." diye konuştu.

Organizasyonlara Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapacak olmasına katkı sağlayan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Akülke, şunları kaydetti:

"Üç şampiyona bir arada olacak. Hem Avrupa Gençler Şampiyonası 65 cc ve 88 cc, bunun yanında Doğu Avrupa Balkan Kupası 7 kategoride gerçekleşecek. Türkiye Şampiyonası da 7 kategoride yapılacak. Farklı ülkelerden gelen sporcular ve Türk sporcular, bir arada yarışacak."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Haziran ayı sonuna kadar 20 yaş altına kadar aşılamanın bitirilebileceği ifade edildi. Hükümetimiz yeterli miktarda aşıyı temin etti. Bundan sonra inşallah tamamen normalleşmeye döneriz. Normalleşmenin ilk işareti olarak da bu şampiyonalar olacak." ifadelerini kullandı.