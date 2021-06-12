Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarının açılış seremonisi yapıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, motokros yarışlarına katılacak sporcuları gizemli şehir Afyonkarahisar'da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) da bu yıl yine Afyonkarahisar'da yapılacağını vurgulayarak, "Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki pistimize sürekli ödül veriliyor. Biz de sizleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan ve sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Kazasız belasız yarışların tamamlanmasını ümit diyoruz." diye konuştu.

Olariu: "En iyi olan kazansın"

FIM Avrupa Temsilcisi Sabin Olariu ise MXGP'nin de yapıldığı Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki pistin yapımında katkı veren yerel yöneticilere teşekkür etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) da pistin korunmasına önem verdiğini anımsatan Olariu, "Uzun yıllar Afyonkarahisar'a gelmeyi ve burada olmayı planlıyoruz. Bütün yarışmacılara başarılar diliyoruz. En iyi olan kazansın." ifadesini kullandı.

TMF Asbaşkanı Ogün Baysan da şampiyonalarda yarışacak sporculara pist kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından 3 şampiyonanın sıralama turları başladı.