Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarının ilk günü tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın antrenman, sıralama turları ile iki kategorinin (MX50 cc ve MX) ilk yarışları yapıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu katılıyor.

İlk gün 9 kategoride antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, MX50 cc ile MX kategorilerinin birinci etaplarıyla tamamlandı.

Yarışları, Afyonkarahisar ve çevre illerden çok sayıda sporsever de takip etti.

Yarın, 3 şampiyonanın final yarışlarının ardından ödül töreni düzenlenecek.