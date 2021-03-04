Son dakika... Devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci operasyon, 27 şüpheli daha gözaltında - Son Dakika

Afyonkarahisar'da devre mülk faaliyeti gösteren işletmelerin yöneticilerinin kurduğu organize suç örgütüne yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 27 şüpheli daha gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 22 Aralık'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde devre mülk faaliyeti yürüten bir işletmenin yöneticileri tarafından önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı vaatleriyle kandırılarak para topladıkları iddiası üzerine 33 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 22 Ocak'ta düzenlediği ilk operasyonda ele geçirilen evraklar, dijital materyaller ile şüphelilerin telefon görüşmelerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde özel bir bankada çalışanın da organize suç örgütü yöneticilerine müşterilerinin kredi kullanma limitleri hakkında bilgi aktardığı tespit edildi. Ekipler, Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla 27 şüpheliyi daha gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR