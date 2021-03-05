Afyonkarahisar'daki organize suç örgütüne yönelik ikinci operasyonda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Afyonkarahisar merkezli Yalova, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlediği ikinci operasyonda gözaltına aldığı 27 şüpheliden dün, işlemleri önce tamamlanan 2 zanlının adliye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Bugün de 25 zanlı, geniş güvenlik önlemlerince hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle adliyeye getirildi. Zanlılardan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 zanlı ise serbest bırakıldı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ocak'ta İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla yakaladığı 34 şüphelinin telefon görüşmeleri ile ele geçirilen evraklar ve dijital materyalleri incelemiş, dün de Afyonkarahisar merkezli Yalova, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlediği ikinci operasyonla, 27 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.