Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki orman yangını (2)
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'daki orman yangını (2)

23 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 20 dekarlık bir alanda çıkan orman yangını kontol altına alındı.

İtfaiye, Konya, Afyon, Çay, Güncel
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 20 dekarlık bir alanda çıkan orman yangını kontol altına alındı.
İlçeye bağlı Gedil köyü İnyakası mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına, Afyonkarahisar ve Konya'dan çok sayıda arazöz, itfaiye, dozer, grayder, su tankerleri ile 2 helikopterle müdahale edildi.
Yaklaşık 100 kişilik bir ekibin görev aldığı orman yangını 3 saatlik süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
20 dekarlık bir alanın zarar gördüğü yangında, çevrede bulunan arı kovanları itfaiye işçilerine zor anlar yaşattı.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Afyonkarahisar'daki orman yangını (2)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Ali Babacan'a çağrı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:00:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki orman yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]