Afyonkarahisar'daki otele

Finlandiya'da düzenlenen 2019 World Luxury Hotel Awards ödül töreninde Afyonkarahisar'da bir otelin "Dünyanın En Lüks Aile Oteli" ödülünü aldığı belirtildi.

İkbal Thermal Hotel'den yapılan açıklamaya göre, Arctic Tree House Hotel'de gerçekleşen, ödül törenine dünyanın 500 lüks otelinin temsilcisi katıldı.

2019 World Luxury Hotel Awards yarışması, otel ziyaretçilerinin verdiği oylarla oluşturulan en iyiler listesi, dünya klasmanındaki hizmetleri ön plana çıkarmak açısından büyük önem taşıyor.

Dünyanın zirvedeki lüks otellerini farklı kategorilerde değerlendiren 'World Luxury Hotel Awards", 2019'da İkbal Thermal Hotel & Spa'yı "Dünya'nın En Lüks Aile Oteli" kategorisinde ödüllendirdi.

Otelin Genel Müdürü Ali Gümüşhan, yaptığı açıklamada, "2019 World Luxury Hotel Award'ta 'Dünyanın En Lüks Aile Oteli' ödülünü Afyonkarahisar'a getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tüm misafirlerimize göstermiş oldukları ilgi ve destekten teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.